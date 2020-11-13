  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İBB burs ücretleri ne zaman yatırılacak?
Eğitim

İBB burs ücretleri ne zaman yatırılacak?

İBB bursu ne zaman yatıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin üniversite öğrencisine İBB Genç Üniversiteli Bursu verecek. 1 Kasım’da başvuruların sona erdiği İBB burs başvuru sonuçları açıklandı. Peki İBB burs ücretleri ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:22:00 - 2020-11-13 17:23:12
İBB burs ücretleri ne zaman yatırılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi maddi durumu iyi olayan öğrencilere eğitim yardım bursu veriyor. Binlerce öğrencinin başvurusunda bulunduğu İBB burs sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. İBB bursu almaya hak kazanan öğrenciler şimdi de İBB eğitim burs ücretinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. 

İBB eğitim bursu ne kadar?

İBB bursu yıllık 3 bin 200 TL olarak verilecek. Ödemelerin belirtilen hesaplara üçe bölünerek gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

İBB bursu ne zaman yatacak?

Eğitim bursu alacak öğrenciler için İBB bursları 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek. İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımı yapacak. Burs ödemeleri için kesin bir tarih verilmedi. Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu
Dünya

Ermenistan'ı karıştıran istifa! Resmen duyurdu

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında üstlendiği "bilgi alanı" görevinden isti..
Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler
Dünya

Alçaklığın böylesi görülmedi! Yakarak teslim edecekler

Azerbaycan'a yenilen Ermenistan Dağlık Karabağ'dan çekilirken evleri yakıyor.
Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”
Ekonomi

Özgür Demirtaş bile itiraf etti! “Erdoğan’ın söyledikleri yapılırsa…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomideki yenilenme sinyalinin ardından yabancı yatırımcının güveni arttı. Muhalif söylemleriyle ön ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay