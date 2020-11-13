İBB burs ücretleri ne zaman yatırılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi maddi durumu iyi olayan öğrencilere eğitim yardım bursu veriyor. Binlerce öğrencinin başvurusunda bulunduğu İBB burs sonuçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklandı. İBB bursu almaya hak kazanan öğrenciler şimdi de İBB eğitim burs ücretinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

İBB eğitim bursu ne kadar?

İBB bursu yıllık 3 bin 200 TL olarak verilecek. Ödemelerin belirtilen hesaplara üçe bölünerek gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

İBB bursu ne zaman yatacak?

Eğitim bursu alacak öğrenciler için İBB bursları 3’e bölünecek ve öğrencilere 3 farklı ay içinde verilecek. İBB, 30 bin öğrenciye üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımı yapacak. Burs ödemeleri için kesin bir tarih verilmedi. Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte.