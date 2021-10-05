İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 2022 İBB burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

2021 İBB burs başvuru sonuçları! Büyükşehir belediyesi (İBB) burs başvurusu üniversite öğrencileri tarafından merak konusu oldu. Daha önce İBB genç üniversiteli eğitim sitesinden açıklandığı gibi bu yıl da İBB eğitim bursu veriyor. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında yapılacak. İBB burs başvuruları, https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılacak.

İBB 2021 bursu ne kadar?

2021 İBB burs ücreti 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3200 TL olarak 3 taksit halinde ödenecek. Geçtiğimiz yıl Aralık'ta 1200 TL, Şubat'ta 1000 TL, Mayıs ayında 1000 TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı.

İBB burs sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

2021 2022 İBB burs başvuru sonuçları da İBB bursu için başvuruda bulunanlarca sorgulanıyor. 2021 İBB burs başvuruları 22 Ekim’de tamamlanacak. 22 Ekim’de bitecek olan İBB burs sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi. İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları kasım ayı içinde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl İBB burs sonuçları 10 Kasım’da açıklanmıştı. İBB burs başvuru sonuçları için tıklayın

İBB burs başvuru şartları neler?

- T.C. vatandaşı olmak

- Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

- Lisans öğrencisi olmak

- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

- Devlet üniversitesinde veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

- Ara sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 60 ya da 4 üzerinden 2,50 olması

- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

- Kredi Yurtlar Kurumundan burs almadığına dair belge ibraz etmek ve özel kurumdan burs almadığını beyan etmek

İBB burs başvurusu kabul edilmeyecekler kimler?

- Açık öğretimde okuyanlar

- Uzaktan öğretim görenler

- Üniversitelerinin son sınıfında okuyanlar

- Ücretli değişim programında bulunanlar

- 25 yaşından büyükler

- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

- Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri