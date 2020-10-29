İBB burs sonuçları! İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçları
İBB genç üniversiteli burs sonuçlar son dakika açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi genç üniversiteli burs başvuruları 15 Eylül 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. 30 bin öğrenciye burs verecek olan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genç üniversiteli eğitim yardımı çerçevesinde 30 bin öğrenciye gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç olan öğrencilere burs verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB burs miktarı yıllık öğrenci başı 3 bin 300 TL’dir. Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçlarını İBB’nin gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor.
İBB burs başvuru şartları neler?
Başvuru Genel Koşulları
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.