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Eğitim İBB burs sonuçları! İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçları
Eğitim

İBB burs sonuçları! İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçları

İBB genç üniversiteli burs sonuçlar son dakika açıklandı mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi genç üniversiteli burs başvuruları 15 Eylül 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. 30 bin öğrenciye burs verecek olan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:37:00 -
İBB burs sonuçları! İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genç üniversiteli eğitim yardımı çerçevesinde 30 bin öğrenciye gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyaç olan öğrencilere burs verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi-İBB burs miktarı yıllık öğrenci başı 3 bin 300 TL’dir. Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL ve Mayıs ayında 1000 TL olarak ödenmekte. İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı burs sonuçlarını İBB’nin gencuniversiteli.ibb.istanbul/ internet sitesi üzerinden açıklanması bekleniyor. 

İBB burs başvuru şartları neler?

Başvuru Genel Koşulları

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

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