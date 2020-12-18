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Eğitim İBB burs ödemesi ikinci taksit ne zaman yatacak?
Eğitim

İBB burs ödemesi ikinci taksit ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eğitim bursu ne zaman yatacak? 15 Eylül'de başlayan İBB burs başvuruları, 1 Kasım’da sona ermişti. Başvuruların ardından sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre İBB bursu kazanan öğrencilere 3 bin 200 TL eğitim bursu verilecek. Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine vereceği İBB eğitim burs ücretinin ilk taksidi yattı. Peki İBB burs ödemesi ikinci taksit ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-18 17:27:00 - 2020-12-18 17:27:53
İBB burs ödemesi ikinci taksit ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 bin öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Her öğrenciye 3 bin 200 liralık burs verilecek. Söz konusu burslar üç taksit olarak öğrencilere verilecek. İBB bursu ne zaman ödenmecek? sorusu da öğrenciler tarafından sıklıkla sorgulanmakta. İBB 3200 TL burs ödemesinde ilk taksit ödemesi 1200 TL 'lik kısmı öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Burs ücretleri ne zaman yapılacak?

Aralık ayına ilişkin İBB burs ücretlerinini yatırılmasıyla birlikte burs alan öğrenciler kalan İBB bursunu, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatırılacak.

İBB bursu başvuru şartları neler?

T.C. vatandaşı olmak,

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak,

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak,

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması,

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak ,

İBB bursuna kimler başvuru yapamaz?

Açık öğretimde okuyanlar,

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

Uzaktan öğretim görenler,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

25 yaşından büyükler,

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler,

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri İBB burs başvurusundan faydalanamaz.

İBB burs başvurusu için istenen evraklar neler?

İBB burs başvurusu için bazı evrakları talep etmektedir. Burs almak isteyen öğrencilerin ailesinin ekonomik durumunu incelemek ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan öğrenciye burs vermek için bu evraklar talep edilmektedir.

İBB bursu başvuru için istenen evraklar:

Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Disiplin belgesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sabıka kaydı / Disiplin cezası almadığına dair belge

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Öğrencinin İstanbul Kart bilgisi

Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.

Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır.

Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır.

Gelir beyanına AGİ/Fazla Mesai ve Prim ücretleri dahil edilmez, Bordro üstündeki net gelir baz alınır.

Eğitim Yardımı başvuruları ve evrak yüklemeleri sadece web sayfası üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda bilgilerinizde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

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