İBB burs ilk ödemesi yattı mı? İBB bursu yattı mı?
İBB aralık burs ücretleri yattı mı? İBB bursu aralık ödemesi yattı mı? Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine vereceği İBB eğitim burs ücretinin ilk taksidi yattı.
İBB, 30 bin öğrenciye 3200 TL’lik eğitim bursu vermek için başvuruyu başlatmıştı. İBB eğitim bursu için son başvurular 1 Kasım’da tamamlanmıştı. Başvurularının bitmesiyle birlikte İBB burs sonuçları açıklanmıştı. İBB eğitim bursu sonuçlarıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ödemesi ne zaman yapılacak? sorusunu sormaya başlamıştı.
İBB bursu yattı mı?
İBB 3200 TL burs ödemesinde ilk taksit ödemesi 1200 TL 'lik kısmı öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.
Burs ücretleri ne zaman yapılacak?
Aralık ayına ilişkin İBB burs ücretlerinini yatırılmasıyla birlikte burs alan öğrenciler kalan İBB bursunu, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatırılacak.