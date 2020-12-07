  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İBB burs ilk ödemesi yattı mı? İBB bursu yattı mı?
Eğitim

İBB burs ilk ödemesi yattı mı? İBB bursu yattı mı?

İBB aralık burs ücretleri yattı mı? İBB bursu aralık ödemesi yattı mı? Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine vereceği İBB eğitim burs ücretinin ilk taksidi yattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 16:26:00 -
İBB burs ilk ödemesi yattı mı? İBB bursu yattı mı?

İBB, 30 bin öğrenciye 3200 TL’lik eğitim bursu vermek için başvuruyu başlatmıştı. İBB eğitim bursu için son başvurular 1 Kasım’da tamamlanmıştı. Başvurularının bitmesiyle birlikte İBB burs sonuçları açıklanmıştı. İBB eğitim bursu sonuçlarıyla birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi burs ödemesi ne zaman yapılacak? sorusunu sormaya başlamıştı.

İBB bursu yattı mı?

İBB 3200 TL burs ödemesinde ilk taksit ödemesi 1200 TL 'lik kısmı öğrencilerin hesaplarına yatırıldı.

Burs ücretleri ne zaman yapılacak?

Aralık ayına ilişkin İBB burs ücretlerinini yatırılmasıyla birlikte burs alan öğrenciler kalan İBB bursunu, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Pirinç unu maması nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Pirinç unu maması nasıl yapılır?

Pirinç unu maması tarifi | Ek gıdaya geçen bebekler için anneler hem doyurucu hem de besleyici tarifler arıyor. Annelerimizin, büyükanneleri..
Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı
Gündem

Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarını açıkladı

Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapılan bilimsel araştırmalara göre, bölgedeki..
Londra derbisinde gülen taraf Tottenham oldu
Spor

Londra derbisinde gülen taraf Tottenham oldu

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal'ı 2-0 yendi.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay