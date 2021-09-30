İBB burs başvuru şartları neler?
İBB burs başvuru ekranı | Üniversite öğrencileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı burstan nasıl yararlanabileceklerini araştırıyor. Peki, İBB bursu başvuruları ne zaman? İBB bursu için kimler başvuru yapabilir?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından itibaren her yıl pek çok üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. Üniversiteliler kimlerin ne zaman İBB bursu için başvuru yapabileceğini araştırıyor. Peki, İBB burs başvurusu kimler yapabiliyor?
İBB burs başvuru şartları neler?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak.
İşte, burs başvurusu yapacak olanlarda aranan şartlar:
T.C. vatandaşı olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?
Açık öğretimde okuyanlar
Uzaktan öğretim görenler
Ücretli değişim programında bulunanlar
25 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler
Yüksek lisans ve doktora öğrencileri