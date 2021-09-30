İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 yılından itibaren her yıl pek çok üniversite öğrencisine burs imkanı sağlıyor. Üniversiteliler kimlerin ne zaman İBB bursu için başvuru yapabileceğini araştırıyor. Peki, İBB burs başvurusu kimler yapabiliyor?

İBB burs başvuru şartları neler?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresinden yapılacak.

İşte, burs başvurusu yapacak olanlarda aranan şartlar:

T.C. vatandaşı olmak

Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak

Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Kimler İBB burs başvurusunda bulunamaz?

Açık öğretimde okuyanlar

Uzaktan öğretim görenler

Ücretli değişim programında bulunanlar

25 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Yüz kızartıcı bir sebeple hüküm giyenler

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri