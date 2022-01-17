İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 51 bin 890 üniversiteliye 3200 liralık burs bağladı. İBB bursu her sene üç taksit olarak ödeniyor. İlk taksit 2021 Aralık ayında hesaplara yatırıldı. İBB bursu hakkı elde edenler ise ne zaman ayın kaçında 2. Ve 3.taskitlerin yatırılacağını araştırmaya başladı.

İBB burs 2. taksit ne zaman yatacak 2022?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alındı. Merakla beklenen başvuru sonuçları ise 23 Kasım'da ilan edildi. İBB burs ödemesini üç taksit halinde yapıyor. Bursların hesaba yatırılmaya başlamasıyla birlikte öğrencilerin cep telefonlarına bilgilendirme için SMS gönderiliyor.

İlk taksit ödemeleri aralık ayında yapıldı. 2.taksit ödemelerinin şubat-mart aylarında, 3.taskini ise nisan-mayıs aylarında yatırılması bekleniyor.