SON DAKİKA
Gündem İBB borç batağında! Mustafa Balbay’ın algısı elinde patladı
Gündem

İBB borç batağında! Mustafa Balbay’ın algısı elinde patladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İBB borç batağında! Mustafa Balbay’ın algısı elinde patladı

CHP’li belediyeleri aklamayı alışkanlık hâline getiren Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’ın bir operasyonu daha elinde patladı.

Cumhuriyet gazetesindeki dünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılına borçsuz girdiğini iddia eden Balbay, adeta talan edilen İBB’yi aklamaya çalıştı.

Balbay, yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk suçlamalarıyla Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’li Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlattığı “İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!” başlıklı yazısında, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2026 yılında borçsuz olacağı yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı. Balbay, Ekrem İmamoğlu’ndan aktardığı ifadelerde, “Şubat 2026 itibarıyla devlete olan borcumuzun tamamını ödemiş oluyoruz. SGK primleri, vergiler, her şey…” sözlerine yer vererek, İBB’nin tüm borçlarını kapattığı izlenimini verdi.

Ancak bu anlatım, belediyenin yalnızca kamuya olan belirli yükümlülüklerini kapsadığı hâlde, İBB’nin toplam borç stokunun tamamen sona erdiği algısını oluşturmayı amaçlayan bir aklama girişimi olarak değerlendirildi.

 

VERİLER BALBAY’I YALANLIYOR

Diğer yandan CHP sözcüsü Balbay’ı ise remi veriler yalanladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2026 yılına “sıfır borçla gireceği” yönündeki iddiası, resmî bütçe ve performans programlarında yer alan verilerle çelişiyor.

Resmî performans programı ve borç servisi tablolarına göre İBB’nin 2026 yılı borçları “yapılandırılmış borç” başlığı altında raporlanırken, belediyenin kendi kurumsal borç stokunda 12,7 milyar TL dış borç ve 10,7 milyar TL iç borç bulunuyor. Böylece İBB’nin 2026 yılına yaklaşık 23,4 milyar TL toplam borçla girdiği görülüyor. Aynı kaynaklarda yer alan borç ödeme planına göre ise İBB’nin 2026 yılı içerisinde ödemesi gereken borç tutarı, toplam borcun yalnızca sınırlı bir bölümünü kapsıyor. Buna göre belediyenin 2026 yılı içinde 883,8 milyon TL dış borç ve 1,5 milyar TL iç borç olmak üzere toplam yaklaşık 2,4 milyar TL ödeme yapması öngörülüyor.

Ortaya çıkan bu tablo, 2026 yılında tüm borçların kapanacağı yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, yalnızca belirli ödeme kalemlerinin “borçsuzluk” algısı oluşturacak şekilde sunulduğunu ortaya koyuyor.

