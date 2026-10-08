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Gündem İBB Başkan vekilinden çöken bina ile ilgili açıklama: Binaya sonradan ilave katlar çıkılmış
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İBB Başkan vekilinden çöken bina ile ilgili açıklama: Binaya sonradan ilave katlar çıkılmış

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İBB Başkan vekilinden çöken bina ile ilgili açıklama: Binaya sonradan ilave katlar çıkılmış

Maltepe'de ilk 3 katı çöken 7 katlı binayla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan, "Bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum zemin ve üstündeki 2 kat o günün mühendisliğiyle, o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış fakat sonradan ilave katlar çıkılmış "dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Nuri Aslan Maltepe'de çöken binaya ilişkin açıklama yaptı.

Aslan "Çok üzgünüz. Bugün sabah 05.40 sıralarında bir binamızda çökme meydan geldi Cevizli'de. Saat 06.00 itibariyle bütün arama kurtarma ekiplerimiz İstanbul İtfaiyesi AFAD ve diğer tüm kurtarma ekiplerimiz Maltepe Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri hep beraber olaya müdahale ediyor. Enkaz altında 3 yurttaşımız var. Arkadaşlarımız şu an dinleme faaliyetlerini yapıyorlar. Emniyet tedbirleri alınmış durumda. Diğer yurttaşlarımızı hastaneye kaldırıldı. Tedavileri iyi geçecek ve hayata tutunacaklar." dedi.

'BİNADA KAYMA VAR'

Aslan 3 katı çöken 7 katlı binayla ilgili ise, "Binamızda hafif bir kayma var. 3 yurttaşımızı da binadan aldıktan sonra çevrede gerekli olan güvenlik tedbirlerini aldık. Gerekli binaların boşaltılmasını Vali Bey de yerinde inceledi. Gördüğünüz gibi İstanbul bir deprem bölgesi ve çok eski binalar var. Bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum zemin ve üstündeki 2 kat o günün mühendisliğiyle, o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış fakat sonradan ilave katlar çıkılmış " diye konuştu.

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