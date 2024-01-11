IBAN üzerinden para gönderenlere uyarı! ‘Siz farkında olmadan…’

İşletmelere IBAN üzerinden para gönderimi yapan vatandaşlar için bir uyarı paylaşıldı.

IBAN üzerinden para gönderen vatandaşlar için uzmanlar uyardı. Farkında olmadan kara para aklama ya da vergi kaçakçılığı gibi suçlara ortak olunmaması adına çok dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

FARKINDA OLMADAN SUÇLARA ORTAK OLUNABİLİYOR

Özellikle de kuaför, giyim ve benzeri pek çok alanda esnaflar kredi kartı komisyonlarından kurtulmak için doğrudan IBAN yoluyla para almayı tercih ediyor. Yapılan ödemeler ile birlikte esnaflar komisyon ödemeden ilgili tutarı müşteriden alabiliyor. Bu konuyla ilgili avukat Saadet Kartı açıklama yaptı. Uzman avukat bu yöntem ile birlikte kara para aklama ve yasaklı madde ticareti gibi suçların yapıldığını bu sayede vatandaşların risk aldığını belirtti. IBAN üzerinden para gönderimi yapılırken bilinmeden bir suça ortak olunabileceğini vurgulayan avukat bu yöntemin çok bilinen bir kara para aklama yöntemi olduğuna dikkat çekti.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar IBAN üzerinden işletmelere para gönderen vatandaşları uyardı. Bakkal, market ve yerel esnaflara kredi kartı ödemeleri için komisyon kesiliyordu. Komisyon kesildiğini bilen esnaflar IBAN yoluyla birlikte ödeme almaya başladı. Fakat vatandaşlar bu noktada tehlikeye girdi. Müşteriler suça ortak olabiliyor.

Buna örnek olarak binlerce kişiye dağıtılmış olan paralar, işletmeler aracılığı ile birlikte sisteme yükleniyor. İşletmeye IBAN üzerinden para gönderildiği taktirde bu süreçte bir aktör şeklinde suçlu olunabiliyor. Online olan alışverişlerde IBAN’a para gönderme işlemi yapılırken de dikkat edilmesi gerekiyor. Bu noktada ayrıca dolandırılma riskiyle de karşı karşıya kalınıyor.

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DOLANDIRICILARA DİKKAT

Uzmanlar özellikle de banka hesabı olan kişilerin IBAN veya benzeri yollar ile birlikte ödeme yöntemlerinden kaçınmaları konusunda vatandaşların dikkatini çekiyor. Olası bir kötü durumun yaşanmaması için ödeme yapılan aracın seçilmesinin önemini vurgulayan uzmanla

r vatandaşları tek tek uyardı. Özellikle de bir kurum veya kuruluşa para gönderileceği zaman açıklama kısmına yazılacak metnin de önemini vurgulayan avukatlar, kira ödemelerinde dahi ödeme tipinin seçilmesinin önemini paylaştı.