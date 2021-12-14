İbadetlerimizde Cenab-ı Allah'tan başka hiçbir şey düşünmemek! Hz. Ali'nin (a.s) namazı

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Halil Konakcı Hoca, Müslümanların ibadetlerini nasıl gerçekleştirmeleri gerektiğini anlattı.

"Allah'tan başka hiçbir şey düşünmeden namaz kılabiliyor muyuz?" diye soran Konakcı, "Çok zor. Tekbiri getirdikten sonra, aklımıza birçok konu geliyor. Tabi bu iş kolay değil." dedi.

'Ya Resulallah, kılamadım'

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) bir gün, "Kim, namazdan ve Allah'tan başka hiçbir şey düşünmeden iki rekat namaz kılarsa, cübbemi ona hediye edeceğim. Kim kılabilir?" dediğini aktaran Halil Konakcı, şunları söyledi:

"Hazreti Ali (r.a) el kaldırdı. 'Ben kılarım ya Resulallah' dedi. Bakın Hazreti Ali'den (r.a) bahsediyoruz. Nasıl namaz kılardı biliyor musunuz? Baldırına savaşta ok saplanmıştı. Yanındakiler ne kadar uğraşsa da çıkartamadı. Kemiğe kadar saplanmış. Baktı ki olmuyor. Hazreti Ali (r.a) diyor ki 'Ben namaza durayım. Siz de onu öyle çıkarın' Namaza duruyor, zorlaya zorlaya çıkartıyor. Hazreti Ali'nin (r.a) çıtı çıkmıyor. Hazreti Ali (r.a) böyle namaz kılıyordu."

"Öyle namaz kılan Hazreti Ali (r.a), tekbir getirerek Efendimiz'in(SAV) sözü üzerine iki rekat namaz için tekbir getirdi. Namaza durup, Fatiha'yı opkurken, 'Acaba hangi cübbeyi verecek?' diye düşünüyor. Selam veriyor, diyor ki 'Ya Resulallah, kılamadım' "