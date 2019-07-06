0553 313 94 23

Hz. Mevlânâ’nın incinmeme, incitmeme ikazları

Mevlânâ hazretleri acıma konusuna ilişkin yıllar öncesinden kalbe dokunur sözlerle bizleri ikaz etmiştir.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:40
Hz. Mevlânâ’nın incinmeme, incitmeme ikazları

“İnsanı inciten kişinin, Allah’ı incittiğinden haberi yoktur. O bilmiyor ki bu küpün suyu, Hak ırmağının suyu ile birleşmiştir. Bilgisizliğimiz, körlüğümüz yüzünden, Hakk’ın velîlerini hor görmek, onları incitmek istiyoruz.

İbtilâ, belâya uğrayış bir hastalıktır, belâya uğrayan kişiye acırlar, ama ahmaklık öyle bir hastalıktır ki başkalarını da yaralar ve incitir. Ahmaklar, insan yapısı mescide saygı gösterirler de, gönül sahiplerinin gönüllerini kırmaya çalışırlar.

Bu gönül evinin içinde kimin bulunduğunu biliyorsanız, bu gönül sahibinin kapısı önünde ettiğiniz terbiyesizlik nedendir? Oysa bir Allah adamının, yani bir peygamberin veya velînin gönlü incinmeyince, Allah hiçbir kavmi rezîl ve rüsvâ etmemiştir.”

Dolayısıyla tasavvuf, incitmemek bahsi üzerinde ziyadesiyle durur. Öyle ki, incinmemek derecesinde…

Cenâb-ı Hak, bu yüksek hâli, yâni ince, zarif ve rakîk bir gönle sahip olabilmeyi cümlemize ihsân buyursun.

Âmîn…

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:40
  1. Hak ırmağı
  2. İbtilâ
  3. Cenâb-ı Hak
  4. Hz. Mevlânâ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif yaralandı
    1. Devrek’te trafik kazası: 7 kişi hafif..
    2. TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım..
    3. TİKA'nın "2019 Tecrübe Paylaşım..
    4. Vuslat Derneği Kurban bağışlarını..
    5. 40. İTO İstanbul Rallisi başladı
    6. Cami imamını ve cemaatini..
    7. Skandal anlaşma çiğnendi bile! Terör..
    8. Bilal Erdoğan: “Mülteci yardımları..
    9. “Tarihe not düşmek için söylüyorum”..
    10. Şair Nurullah Genç: Günümüz şiiri..
    11. Brezilya'da toplu mezar bulundu
    12. Terör örgütü YPG/PKK'ya ait füze ve..
    13. Uçurumun dibinde korkunç görüntü! Bu..
    14. 2 astsubay FETÖ’den adliyeye sevk..
    15. Er Meydanı’nda başpehlivanlık ilk tur..
    16. -Park halindeki yanan araca vatandaş..
    17. Veteriner hekimlerden "bütüncül..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan..
    19. Meteorolojiden yağış uyarısı!
    20. Kars’ta uyuşturucu ve ruhsatsız..
    21. Endonezya'da 30 ev yandı
    22. Oktay'dan KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaret
    23. Organize suç örgütü üyesi 9 kişi..
    24. Büyükşehir’den dondurma fiyatları..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    26. İran: “İngiltere Petrol tankerimizi..
    27. Başkan Pekmezci, iki çiftin nikahını..
    28. Mersin’de hafriyat kamyonu devrildi: 2..
    29. 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın..
    30. Türkiye’de 100 bin TL’ye kadar satılan..
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!