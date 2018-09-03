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HyundaI Kona’ya güvenlik tescili

Hyundai, ülkemizde de Mayıs ayında satışa sunduğu KONA modeliyle yine bir çarpışma testinden daha zaferle ayrıldı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
HyundaI Kona’ya güvenlik tescili

KONA, Amerikan bağımsız araştırma kuruluşu IIHS’nin açıkladığı sonuçlara göre en üst düzeyde bir derece olan Top Safety Pick Plus’ı kazanmış oldu. KONA, tasarımdaki başarısını güvenlik anlamında da devam ettirerek ne denli iddialı olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

LED FARLARA ÖDÜL

KONA ayrıca, yolcu tarafındaki ön çarpışma testinde yolcu koruma için iyi bir derecelendirme notu elde etti ve yeni nesil LED farlarıyla Top Safety Pick Plus ödülüne layık görüldü. IIHS’in beş diğer çarpışma testi değerlendirmesinde ve 20 ila 40 km/s pist testlerinde de ön çarpışma önleme sistemi üstün bir derecelendirme elde etti.

İDDİASINI İKİYE KATLADI

2018 Top Safety Pick Plus ödülüne hak kazanmak için araçlar, yapılan testlerde sürücü tarafındaki ön, ön çapraz, yan, tavan dayanıklılığı ve baş koruma testlerinde yüksek skorlar elde etmek zorunda. Ayrıca araçların yolcu tarafı ön çapraz çarpışma testlerinde en yüksek korumayı sağlaması gerekiyor. Hyundai KONA sunmuş olduğu opsiyonel çarpışma önleyici sistem ve farlar sayesinde de bu iddiasını iki katına çıkarmış oldu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:24
  1. KONA
  2. 2018 Top Safety Pick Plus

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