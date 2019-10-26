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Huzura kavuşan Rasulayn'daki evine 6 yıl sonra döndü, Abdullah Öcalan posterlerini tek tek söktü

Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuşan Rasulayn'da bulunan evine dönen Muhammed Rummane, teröristlerin astığı paçavraları ve teröristbaşının posterleri tek tek söküp indirdi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 07:53
Huzura kavuşan Rasulayn'daki evine 6 yıl sonra döndü, Abdullah Öcalan posterlerini tek tek söktü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile bölge, uzun süredir hasretini çektiği huzura kavuşuyor.

Terör örgütü YPG/PKK’nın zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeliler, Tel Abyad ve Resulayn’ın Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütünden temizlenmesinin ardından sınırın birkaç yüz metre ilerisindeki evlerine dönmek için gün sayıyor.

"Öğrencilerimin özlemi bitsin istiyorum"

Ceylanpınar’da yaşayan 30 yaşındaki Resulaynlı Ahmet Sari, ülkesinde beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyledi. 

Terör örgütünün Resulayn’a gelmesi üzerine çocuklarını korumak için ülkesini terk ederek Ceylanpınar’a sığındığını ifade eden Sari, “Annem ve babam halen Resulayn’da. Onları çok özledim. Tabii bir de canımdan parça olan mesleğimi ve öğrencilerimi özledim. Eğer Resulayn eski haline gelirse, çatışmalar biterse bir an önce vatanıma dönmek isterim. 7 yıllık aile ve öğrencilerimin özlemi bitsin istiyorum” diye konuştu.

Dönmek istiyoruz

YPG/PKK’nın zulmü nedeniyle Tel Abyad’daki evlerini bırakarak 9 kişilik ailesiyle Akçakale’ye sığınan Yasin İsmail Halaf ise “Örgüt; insanları aç bırakmak, yoksul bırakmak ve insanları tehcir etmek istedi. Türk ordusuna ve Suriye Milli Ordusuna teşekkür ediyoruz. Tel Abyad’da benim evim bir tepede. Her gün çocuklarımla sınıra gidip evimize bakıyoruz. İnşallah o tuzakları Türk askeri temizler biz de bir an önce evimize gideriz” dedi.

Evine girer girmez şükür secdesi yaptı

Terörden kurtarılan Resulayn ilçesine dönen sivillerden Muhammed Rummane, evini YPG/PKK tarafından karargaha çevrilmiş şekilde buldu. 6 yıldır görmediği evine girer girmez şükür secdesi yapan Rummane, karşılaştığı manzaraya ise öfkelendi. Öcalan’ın posterini ve örgütün flamalarını söken Rummane, örgüte öfke kustu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 07:53
  1. Ordu
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Suriye'nin kuzeyi
  4. Barış Pınarı Harekatı
  5. Rasulayn
  6. YPG/PKK’lı teröristler
  7. Muhammed Rummane
  8. şükür secdesi
  9. teröristbaşı Abdullah Öcalan
  10. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  11. Resulayn
  12. Resulaynlı Ahmet Sari
  13. Ceylanpınar
  14. YPG/PKK

YORUM YAZ

  • kalelikaleli10 sa önce
    hırbo evini barkını niye bırakıp kaçtın korkak teröristi besledin büyüttün sonra seni kovdu gıçına tekmeyi salladı bize gönderdi.ırak öyle değil mi güya terörden kaçmışlar ıraklılar suriyelileri geçmiştir belki.
  • hsyn2802hsyn280211 sa önce
    Asıl sahibi sizdiniz kalıp savaşsaydınız... Niye kaçtınız. Bak G... korkusu olmadan geri geldiniz, acaba oranın asıl sahibi kim oluyor şimdi.

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