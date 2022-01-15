Hutbeden seçmeli din dersi çağrısı

HABER MERKEZİ

Akit’in sorumlu yayıncılık anlayışı gereği bir süredir manşetlerinden yer verdiği ve ülkemizin geleceği için din derslerinin önemine dikkat çektiği haberleri ses getirdi. Diyanet, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen bir istek üzere vaazlarda din derslerinin önemine yer verdi.

Hassasiyet çağrısı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın talebi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı aynı gün 81 il müftülüğüne yazı yazdı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak imzalı yazıda, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi hatırlatıldı ve şu talimat verildi: “Mezkûr derslerin tercih edilmesine katkı sağlamak amacıyla Ek’te yer alan bilgi notu çerçevesinde Cuma vaazları ve sair zamanlarda gerçekleştirilecek vaazlar/sohbetler vasıtasıyla vatandaşlarımızın teşvik edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.” Yazının ekinde yer alan bilgi notunda ise imamların vaaz ve sohbetlerde yapacakları bilgilendirmenin bir örneğine yer verildi.

Faydalı nesiller

Bilgi notunda şu ifadeler yer aldı: “Yavrularımızı Kur’an ve sünnetten beslenen iman şuuruyla, ibadet sevgisiyle ve ahlak bilinciyle yetiştirmek hepimizin vazifesidir. Onların iyi birer insan, örnek birer mümin olması hepimizin gayesidir. Bu gayeye hizmet edecek önemli bir hususu siz değerli cemaatime hatırlatmak istiyorum: Bildiğiniz üzere Kur’an-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri okullarımızda seçmeli olarak okutulmaktadır.

Bu ay başlıyor

Seçmeli derslerin belirlenmesi işlemleri 03-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Yavrularımızın, bu dersleri tercih etmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Rabbimizin emaneti olan ciğerparelerimizin, Allah’ın rızası doğrultusunda yaşayan nesiller olarak yetişmelerinin bizim sorumluluğumuzda olduğunu unutmayalım. Yüce Rabbimiz, çocuklarımızı anne babasına karşı hayırlı; dinine, milletine ve insanlığa faydalı nesiller eylesin.”