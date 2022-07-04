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Yerel Husumetlisini bıçakla öldürdü
Yerel

Husumetlisini bıçakla öldürdü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir şahıs, tartıştığı husumetlisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 16:06:00 -
Husumetlisini bıçakla öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Uğurlu köyünde ikamet eden Yunus Demir ile Hüseyin A. arasında tartışma çıktı. Daha önceden aralarında husumet olduğu da öğrenilen Yunus Demir ile Hüseyin A. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Hüseyin A., yanında bulunan bıçakla Yunus Demir’i bıçakladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yunus Demir, Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yunus Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin A., tutuklandı. Yunus Demir’in cenazesi, işlemlerinin ardından Cide’nin Alagöz köyündeki aile kabristanlığında defnedildi.

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