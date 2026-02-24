  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti Ben anlamadım anlayan beri gelsin! Mansur’un işleri AK Partili Ünal’ı isyan ettirdi Korkunç cinayet öncesi şüpheli para trafiği! Karanlık senaryo MASAK’a takıldı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral saldırıya uğrayan babayı aradı! “Devlet bu hayvanların elini kolunu kırmalı!” Süleyman Soylu-Özgür Özel davasında karar çıktı! Mahkemeden "Sahtekar"a ceza Türkiye’siz plan tutmadı! AB’nin 'Made in Europe' balonu patladı! Yine açıklayamadılar, yine ertelediler İbrahim Tatlıses'in oğlu İDO dan sert açıklamalar… “Bunu yapan her şeyi hak ediyor!” Savcı, hakimi makamında vurdu! İşte dehşet anlarının kamera kaydı DEM Parti'nin ismi ve yönetim kadrosu değişiyor! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Yaşam Husumetli iki grup karşılaştı! Ortalık savaş alanına döndü
Yaşam

Husumetli iki grup karşılaştı! Ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kafede karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan kavga, masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu anlara sahne oldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kafede, husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine masa ve sandalyelerle saldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Emek Mahallesi’ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar, kafede bulunan masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Kavga, kafede bulunan diğer müşterilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaşananlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tarık

eline bişi almadan kavga edemezler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23