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Husumetli aileler barıştırıldı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi’nde 31 Mart Muhtarlık Seçimlerinden bu yana devam eden husumet, barış yemeğiyle son buldu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:23
Husumetli aileler barıştırıldı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Elaçmaz Mahallesi’nde 31 Mart Muhtarlık Seçimlerinden bu yana devam eden husumet, barış yemeğiyle son buldu.


Birçok defa kavga ve silahlı yaralanmaların olduğu mahallede; Şemskan Aşireti Reisi Sami Yiğit ve Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın devreye girmesiyle mahalle sakinleri ve aileler bir araya geldi. Düzenlenen barış yemeğinde konuşan Başkan Tanış, ailelerin arasında yaşanan husumetin büyümesini önlemek amacıyla girişimlerde bulunduklarını söyleyerek, “İlçemizin ileri gelen kanaat önderleri ile birlikte üç aile büyükleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda barış sağlandı. Temennimiz ilçemizde barışçıl, kavgasız bir şekilde her kesimin kardeşçe yaşamasıdır. İlçemizde yaşanan bu tatsız olayın daha da büyük olaylara neden olmadan barışçıl yollarla çözülmesi bizleri mutlu etmiştir” dedi.


Barış programına AK Parti İlçe Başkanı Halit Toktaş, Gürpınar Belediye meclis üyeleri, kanaat önderleri ve çevre mahallelerden birçok vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:23
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