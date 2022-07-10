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Gündem Husumetli 7 aile arasında savaş gibi kavga: 5'i ağır 54 kişi yaralı
Gündem

Husumetli 7 aile arasında savaş gibi kavga: 5'i ağır 54 kişi yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı Köyünde 7 aile arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada 5'i ağır, 54 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 02:18:00 -
Husumetli 7 aile arasında savaş gibi kavga: 5'i ağır 54 kişi yaralı

Kavgaya ilişkin Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “9 Temmuz 2022 Saat 18.00 sıralarında İlimiz Beşiri ilçesi Yontukyazı Köyünde; aralarında eskiye dayalı husumet bulunan 7 aile arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2’si ateşli silahla, 1’i kesici aletle, diğerleri sopa, taş ve yumrukla olmak üzere 5’i ağır, toplam 54 kişi yaralanmıştır. Meydana gelen olaya Jandarma tarafından müdahale edilmiş olup, köyde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikata başlanmış, yaralıların intikal ettiği ilimizdeki hastanelerde polis tarafından ilave güvenlik tedbirler alınmıştır” denildi.

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