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Husilerin sözde bakanı Yemen yönetimi safına geçti

Yemen'deki Husilerin sözde Enformasyon Bakanı Abdusselam Cabir'in, Yemen yönetimi tarafına geçerek Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiği bildirildi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 23:41
Husilerin sözde bakanı Yemen yönetimi safına geçti

Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husilerden ayrıldığını duyuran Abdusselam Cabir, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin de ikamet ettiği Riyad'a ulaştı.

Öte yandan, Yemen'inRiyad Büyükelçiliği, Cabir'in elçilik binasında yarın düzenleyeceği basın toplantısına katılmaları için gazetecilere davet gönderdi.

Davette, "Riyad'daki Yemen Büyükelçiliği, Husilerin sözde hükümetinden ayrılan Abdusselam Cabir'in pazar günü düzenleyeceği basın toplantısına sizi davet etmekten mutluluk duyar." ifadesi kullanıldı.

Husilerden ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti, ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 23:41
  1. Abdusselam Cabir

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