Husilerin saldırısında 11 sivil yaralandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen’deki İran destekli Husilerin Necran bölgesindeki sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarında biri çocuk 11 kişinin yaralandığını açıkladı.
Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Husilerin 6 Ağustos Perşembe günü Suudi Arabistan’ın Necran bölgesine saldırılar düzenlediğini bildirdi.
Maliki’nin açıklamasına göre, sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırılarda 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 7’sinin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu belirtildi.
4 YAŞINDAKİ ÇOCUKTA İKİNCİ DERECE YANIK
Saldırıda yaralananlar arasında 4 yaşındaki bir çocuk ile bir kadının da bulunduğunu aktaran Maliki, çocukta ikinci derece yanıklar oluştuğunu kaydetti.
Koalisyon Sözcüsü, Husilerin sivil hedeflere rastgele mühimmatla saldırdığını savunarak söz konusu eylemlerin uluslararası insancıl hukuk ile teamül kurallarının açık ihlali olduğunu ifade etti.
KOALİSYONDAN “CAYDIRICI TEDBİR” AÇIKLAMASI
Maliki, Arap Koalisyonu Müşterek Kuvvetler Komutanlığının sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür saldırılara karşı önlem almayı sürdüreceğini belirtti.
Koalisyonun “terör saldırıları” olarak nitelendirdiği eylemlere karşı caydırıcı tedbirlerin uygulanmaya devam edeceği bildirildi.