Diplomasi trafiğinde dikkat çeken gelişme! Arakçi ABD’de ara bulucularla görüşecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ABD'de Hürmüz Boğazı şartlarına ilişkin Katarlı ara bulucularla masaya oturacağı açıklandı. Tahran yönetimi, ABD tarafına iletilen resmi şartlara gelecek yanıtı beklerken, Washington hattından çıkacak karar Orta Doğu’daki dengeleri ve küresel enerji koridorunu doğrudan belirleyecek.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin ABD’de bugün ara bulucularla görüşeceği duyuruldu.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, Arakçi, İran ile ABD arasında ara bulucuk yapan Katarlı isimlerle görüşecek.
Arakçi daha önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin ABD tarafına sunulan şartlarla ilgili ara buluculardan henüz cevap almadıklarını ve cevabın beklenildiğini söylemişti.
Ara bulucuların ABD’nin, İran’ın şartlarına verdiği cevabı İranlı heyete iletmesi bekleniyor.
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