Husilere ait İHA, Yemen topraklarında düştü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan’a gönderdiği insansız hava aracının (İHA) Yemen topraklarında düşürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Suudi Arabistan’a gönderdiği insansız hava aracının (İHA) Yemen topraklarında düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen’deki Husiler, bugün Suudi Arabistan’ın Abha Havalimanı’na İHA ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada ise Husilerin Suudi Arabistan’a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA’nın yemen topraklarında düşürüldüğü kaydedildi. Koalisyon sözcüsü Turki el Maliki, havalimanına saldırı gerçekleştirilmediğini belirterek başkent Sana’dan gönderilen İHA’nın Amran kentinde düştüğünü ifade etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek verme amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.

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