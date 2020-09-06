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Aktüel Husilerden, Sana Uluslararası Havalimanı'nın BM uçuşlarına kapatılacağı uyarısı
Aktüel

Husilerden, Sana Uluslararası Havalimanı'nın BM uçuşlarına kapatılacağı uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 19:28:33 -
Husilerden, Sana Uluslararası Havalimanı'nın BM uçuşlarına kapatılacağı uyarısı

SANA (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, Sana Uluslararası Havalimanı'nın, tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler (BM) uçuşlarına kapatılacağını duyurdu.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan sözde Husi hükümete bağlı Ulaştırma Bakanı Zekeriyya eş-Şami, yerel basına yaptığı açıklamada, kontrol altında tuttukları bölgelerdeki yakıt sıkıntısına ve bunun sonuçlarına değindi.

Tahsis edilen yakıtın tükenmesi nedeniyle Sana Uluslararası Havalimanı'nın önümüzdeki günlerde BM uçuşlarına kapatılacağını ifade eden Şami, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka ve petrol gemilerine el konulmasının devam etmesi halinde yakıt eksikliğinin başta hastalar olmak üzere insani felakete yok açabileceğini söyledi.

Husiler, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonunu, BM'den giriş izni olmasına rağmen petrol yüklü 14 gemiye el koymakla suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya muhtaç durumda.


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