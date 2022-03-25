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Dünya Husiler Suudi Arabistan’ın petrol deposunu vurdu!
Dünya

Husiler Suudi Arabistan’ın petrol deposunu vurdu!

Husiler, insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunan petrol deposunu vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 22:42:00 - 2022-03-25 22:47:49

İran destekli Husiler’in, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan Suudi Aramco petrol deposunu vurması sonucu yangın çıktı.

İran destekli Husiler Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde bulunan Suudi Aramco petrol deposunu vurdu. Yetkililer saldırı sonucu petrol deposunun yakınında bulunan 2 tankın alev aldığını açıkladı.

İnsansız hava araçlarıyla saldırdı

Yetkililer olayda can kaybı bulunmadığını belirtirken, Husi Askeri Sözcüsü Yahya Sarea Husilerin, Suudi Aramco'nun tesislerine füzelerle, ülkenin Ras Tanura ve Rabigh şehirlerindeki rafinerilere ise insansız hava araçlarıyla saldırdığını söyledi.

Sarea ayrıca saldırının Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'daki tesisleri de hedef aldığını belirtti.

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