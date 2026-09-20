  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Alman olsalar fondaşlar göklere çıkarırdı! Berat ve Esra Albayrak gönülleri fethetti Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı Trump’tan Beyaz Saray’da medya depremi! CNN, MS NOW ve Politico’ya kapılar kapandı Fon soruşturmasında 5 yeni gözaltı kararı Skandal! 1.6 milyon Türk, 1 milyar dolar vermiş: Yunan’ı biz silahlandırmışız Kozinoğlu’nun soruşturmasında kritik gelişme! Hasan Atilla Uğur ifade değiştirdi Gövde gösterisi yapacaklardı, rezil oldular: Acemi Yunan ordusu denize döküldü İsrail basınından çarpıcı BMGK iddiası: Eli kanlı katil Netanyahu’nun Trump ile görüşmesi imkansız Fon soruşturmasında sıcak gelişme: Gözaltı kararı verildi Yahudi lisesinde soykırım propagandası: Silah ve yağlı urganlı teşvik
Gündem Husi yetkiliden Türkiye'ye küstah tehdit: ‘Demir yumrukla vururuz’
Gündem

Husi yetkiliden Türkiye'ye küstah tehdit: ‘Demir yumrukla vururuz’

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürerken Husi yetkili Muhammed el-Buhayti'den Türkiye ve Pakistan'ı hedef alan dikkat çeken sözler geldi. Buhayti, Ankara veya İslamabad'ın bölgedeki gelişmelere müdahil olması halinde iki ülkeyi hedef alacaklarını söyleyerek, “Türkiye veya Pakistan işin içine girerse onları demir yumrukla vururuz” dedi.

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasında yükselen tansiyonun ardından Husi yetkili Muhammed el-Buhayti, Türkiye ve Pakistan'ı doğrudan hedef alan açıklamalarda bulundu.

Buhayti, Türkiye ve Pakistan'ın bölgedeki çatışmalara müdahil olması ihtimaline ilişkin konuşurken Ankara ve İslamabad'a yönelik tehdit ifadeleri kullandı...

TÜRKİYE VE PAKİSTAN'I HEDEF ALDI

Buhayti, açıklamasında iki ülkenin olası müdahalesine sert karşılık vereceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Vallahi Türkiye veya Pakistan işin içine girerse onları demir yumrukla vururuz.”

Husi yetkili bununla da yetinmeyerek Suudi Arabistan üzerinden Türkiye ve Pakistan'a yönelik sözlerini sürdürdü:

“Bugün Suudi Arabistan'ı nasıl terbiye ediyorsak, onları da aynı şekilde terbiye edeceğiz.”

ANKARA'YA DOĞRUDAN TEHDİT

Buhayti'nin Türkiye'yi doğrudan hedef alan sözleri, Yemen merkezli gerilimin bölgesel boyutunun genişleyebileceğine ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi.

Husi yetkilinin özellikle Türkiye ve Pakistan'ın adını vermesi dikkat çekerken, açıklamalarda Ankara veya İslamabad'ın hangi somut adımının kastedildiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail ile Suudi Arabistan arasında Husilere karşı ittifak
İsrail ile Suudi Arabistan arasında Husilere karşı ittifak

Dünya

İsrail ile Suudi Arabistan arasında Husilere karşı ittifak

Kızıldeniz'de tansiyon giderek tırmanıyor! Çin'den İran'a ‘Husileri dizginle’ çağrısı
Kızıldeniz'de tansiyon giderek tırmanıyor! Çin'den İran'a ‘Husileri dizginle’ çağrısı

Dünya

Kızıldeniz'de tansiyon giderek tırmanıyor! Çin'den İran'a ‘Husileri dizginle’ çağrısı

Yemen ordusu, Marib'in güneyinde Husi hedeflerini vurdu
Yemen ordusu, Marib'in güneyinde Husi hedeflerini vurdu

Dünya

Yemen ordusu, Marib'in güneyinde Husi hedeflerini vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem

Büyük oyun var...itrail husileri kullanip bizi onlar ve iranla savasa sokup,yunanla birlikte bize hücum eymeyi planliyor...gözümüzü açik tutmaliyiz ..

RI

Adam cahil olduğu için İsrailin düşmanlarını vurunca İsrailin nekadar sevineceğini bilmiyor.Anlayamıyor..İsrail kiralık katil tutsa ancak böyle söyler
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23