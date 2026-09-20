Husi yetkiliden Türkiye'ye küstah tehdit: ‘Demir yumrukla vururuz’

Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasında yükselen tansiyonun ardından Husi yetkili Muhammed el-Buhayti, Türkiye ve Pakistan'ı doğrudan hedef alan açıklamalarda bulundu.

Buhayti, Türkiye ve Pakistan'ın bölgedeki çatışmalara müdahil olması ihtimaline ilişkin konuşurken Ankara ve İslamabad'a yönelik tehdit ifadeleri kullandı...

TÜRKİYE VE PAKİSTAN'I HEDEF ALDI

Buhayti, açıklamasında iki ülkenin olası müdahalesine sert karşılık vereceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Vallahi Türkiye veya Pakistan işin içine girerse onları demir yumrukla vururuz.”

Husi yetkili bununla da yetinmeyerek Suudi Arabistan üzerinden Türkiye ve Pakistan'a yönelik sözlerini sürdürdü:

“Bugün Suudi Arabistan'ı nasıl terbiye ediyorsak, onları da aynı şekilde terbiye edeceğiz.”

ANKARA'YA DOĞRUDAN TEHDİT

Buhayti'nin Türkiye'yi doğrudan hedef alan sözleri, Yemen merkezli gerilimin bölgesel boyutunun genişleyebileceğine ilişkin tartışmaların yaşandığı bir dönemde geldi.

Husi yetkilinin özellikle Türkiye ve Pakistan'ın adını vermesi dikkat çekerken, açıklamalarda Ankara veya İslamabad'ın hangi somut adımının kastedildiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.