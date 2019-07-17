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Hüseyin Sözlü, Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü Genel Başkan Başdanışmanlığı'na atadı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:31
Hüseyin Sözlü, Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı oldu

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - 31 Mart 2019 seçimlerinde Cumhur ittifakının Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı MHP’li Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı” olarak atandı. Sözlü, 1999'dan 2013’e kadar aralıksız üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi’nden Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde, yüzde 33.51’lik oy oranı ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. 31 Mart 2019 seçimlerinde Cumhur ittifakının Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi.

Alınan bilgilere göre, Genel Başkan Devlet Bahçeli imzası ile Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirmesi yapılan Sözlü, bu hafta MHP Genel Merkezindeki odasına geçecek. Bahçeli, Sözlü’nün görevini büyük sorumluluk duygusu, üstün fedakârlık, yüksek ahlâk anlayışıyla ve tam bir ahenk içerisinde yürüteceğine inandığını kurmaylarına da aktardı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:31
  1. Adana
  2. Devlet Bahçeli
  3. Hüseyin Sözlü

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