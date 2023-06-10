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Spor Hüseyin Pekşan’a 20 maç ceza
Spor

Hüseyin Pekşan’a 20 maç ceza

Yeniakit Publisher
2023-06-10 14:18:00 -
Hüseyin Pekşan’a 20 maç ceza

Yeni Döğerspor oyuncusu Hüseyin Pekşan'a hakeme karşı küfür ve saldırı sonrası Futbol Disiplin Kurulu 20 maç ceza verdi.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme C Grubu takımlarından Yeni Döğerspor oyuncusu Hüseyin Pekşan’a ağır ceza. 4 Haziran Pazar günü Argıncık Stadı’nda oynanan Yeni Esenspor ile Yeni Döğerspor maçının son dakikalarında maçın hakemine karşı sövme, saldırı ve tehdit nedeniyle kırmızı kartla oyundan atılan Yeni Döğersporlu oyuncu Hüseyin Pekşan, İl Disiplin Kuruluna sevk edildi. İl Disiplin Kuruluna sevk edilen Hüseyin Pekşan’a tam 20 maç ceza verildi.

Kayseri Futbol İl Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "04.06.2023 tarihinde oynanan Yeniesenspor - Döğerspor futbol müsabakasında Döğerspor takımından 1226539 lisans no’lu Hüseyin Pekşan’ın hakeme karşı sövme eylemi, saldırısı ve tehdit eylemleri neticesinde alt sınırdan uzaklaşılması gerektiği ve içtima uygulanmak suretiyle Ağustos 2017 tarihli FDT’nin 44/2-a, 10/2 ve 95. Maddeleri gereğince (20) maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmesine karar verilmiştir” denildi.

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