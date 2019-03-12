Hüseyin Aydın Turkcell Yönetim Kurulu’na atandı Turkcell’de Yönetim Kurulu Üyesi Tuvan Yalım’dan boşalan göreve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.

İletişim şirketi Turkcell’de Yönetim Kurulu Üyesi Tuvan Yalım’dan boşalan göreve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı. Şirkette Ahmet Akça, Atilla Koç ve Hilmi Güler de bağımsız yönetim kurulu üyeliklerini sürdürüyor. Akça aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Tuvan Yalım, 2018 Mart ayında Turkcell’in üç ana hissedarı Telia Company, Çukurova Holding ve Rus milyarder Mikhail Fridman ve ortaklarına ait Letter One’ın ortak aday gösterdiği yönetim kurulu üyeleri arasındaydı. Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de yürüten Hüseyin Aydın ayrıca Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi.

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