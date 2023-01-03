Hüsamettin Cindoruk’tan skandal çağrı! Bir gözün toprağa bakıyor, şu yaptığına bak

AK Parti’nin hazırladığı “başörtüsü serbestisi” ve “ailenin korunmasını” öngören anayasa değişikliği teklifi, Hüsamettin Cindoruk'un da kirli yüzünü gözler önüne serdi.

Eski TBMM Başkanı ve Milli Merkez Başkanı Hüsamettin Cindoruk, bu hafta Anayasa Komisyonu’na gelecek olan teklifle ilgili, zaten samimi olmayan muhalefeti, görüşmeleri boykot etmeye çağırdı. Cindoruk, “Laiklik ilkesinin çiğnenmesine yol açacak anayasa değişikliği senaryosunda figüran olmayın; kanun teklifinin görüşüleceği komisyonlarda ve Genel Kurul’da yapılacak toplantılara katılmayın" diyerek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Cindoruk, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Milli Merkez Yürütme Kurulu’nun konuyla ilgili görüşlerini aktaran Cindoruk, “244 milletvekiline sahip bütün muhalefet partilerini iktidarın anayasanın laiklik ilkesinin çiğnenmesine yol açacak anayasa değişikliği senaryosunda figüran olmamak için kanun teklifinin görüşüleceği komisyonlarda ve Genel Kurul’da yapılacak toplantılarına katılmamaya çağırıyoruz. Millet İttifakı bünyesindeki TBMM’de temsil edilen partileri, anayasaya aykırılığını tespit edecekleri Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini iptal etmek için kanun teklifi vermeye çağırıyoruz. Millet İttifakı partilerini ayrı ayrı yapmakta oldukları salon toplantılarından çıkarak ortak mitingler yapmaya çağırıyoruz” diye ifade etti.