Hüsamettin Cindoruk'tan "AK Parti" kehaneti! Hadi oradan ihtiyar

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimler için işaret ettiği 14 Mayıs tarihini değerlendirdi.

“14 Mayıs’ı kabul etmişse gidişi de kabul etmiştir” herzelerini yumurtlayan Cindoruk, AK Parti'nin attığı "seçim tokatlarını" unutup, “Demokrasi tarihimizde 14 Mayıs uğurlu bir tarihtir. Muhalefet kazanmıştır. Yeni 14 Mayıs'ta da bu iktidar el değiştirecektir” kehanetinde bulundu.

Sözcü gazetesi yazarı Ruhat Mengi’ye konuşan Cindoruk, 14 Mayıs tarihiyle ilgili şunları kaydetti:

"14 Mayıs uğurlu bir gündür demokrasi tarihimizde, çünkü 1950'de halk iktidar değişikliği yapmıştır, 14 Mayıs'ta iktidar kaybetmiş muhalefet kazanmıştır. Bir anekdot nakledeyim; 1950 seçimlerinde İstanbul'da o zamanki iktidar partisi büyük bir miting yapmıştı ve Vali Fahrettin Kerim, İnönü'ye “İşte İstanbul Paşam” demişti. Hakikaten büyük bir kalabalık toplamış; 100 bin kişi, sonra seçim sonuçları ortaya çıktı. Zamanın başbakanı Şemsettin Günaltay İstanbul'da seçimi kaybetti, Şoförler Cemiyeti Başkanı Senihi Yürüten Demokrat Parti listesinden seçimi kazandı ve o sürprizlerden sonra Türkiye demokrasi rayına girdi. O zamanki mizah dergilerinde bu konu çok işlenmiştir. Düşünün ki Şemsettin Günaltay müderris bir adam lakin İstanbul'da 14 Mayıs'ta İstanbul'da halk ona oy vermedi, Şoförler Cemiyeti Başkanı'nı seçti. Aradan zaman geçti, 14 Mayıs yine bir iktidar değişimi ortaya çıkaracaktır ve hep şöyle söylerim; Atatürk'ün 2 başbakanının arasında iktidar el değiştirdi, son başbakanları İnönü ve Bayar. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa iktidar değişikliği 14 Mayıs 1950'de seçimle olmuştur, şimdi yeni 14 Mayıs'ta da bu iktidar el değiştirecektir. İnşallah sandıktan çıkan sonuçlar beni doğrular, onu ümit ediyorum."