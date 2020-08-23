Hürriyet yazarının gizli görüntüsü sızdı! Erdoğan hakkındaki sözleri olay oldu
Hürriyet yazarı Tülay Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuşurken çekilen gizli görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Hollanda’da doğup büyüyen ve eğitimini de orada tamamlayan Hürriyet gazetesi yazarı Tülay Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşurken gizlice kayda alındı.
Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gurbetçiler için büyük önem taşıyan icraatlara imza attığını belirterek, özellikle eğitim sorununun çözüldüğünü söyledi.
Eskiden Türkiye’deki üniversitelerin, yurt dışındaki okullarla denkliği olmadığını söyleyen Demir, kendisinin de bu yüzden Türkiye’de okuyamadığını belirtti.
Erdoğan’ın üniversitelerde özellikle denklik sorununu büyük ölçüde çözdüğünü söyleyen Hürriyet gazetesi yazarı Tülay Demir, gurbetçilerin artık Türkiye’ye dönerken eskisi kadar sorun yaşamadığının altını çizdi.
Demir’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bazı hazımsızların Demir hakkında hakarete varan ifadeler kullandığı görünse de, özellikle gurbetçilerin ünlü gazeteciye büyük destek çıktığı görüldü.