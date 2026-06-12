Hürmüz'de kritik gece! ABD, İran'a ait 2 İHA'yı düşürdü

ABD merkezli NBC News'in hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almaya çalışan İran'a ait iki tek yönlü saldırı İHA'sı ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Konuya ilişkin bilgi veren ancak ismi açıklanmayan bir yetkili, "Görünüşe göre İran bu gece Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere saldırmaya çalıştı. ABD güçleri İran'a ait iki tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdü. Boğazdan geçişler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hedef alınan gemiler açıklanmadı

Haberde, saldırıya uğradığı öne sürülen ticari gemilerin kimlikleri ve olayda herhangi bir hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin detay paylaşılmadı. ABD makamları da konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

İran basını tanker krizini duyurdu

Öte yandan İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı da bölgede dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. Haberde, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giriş yaptığı belirtilen bir tankerin İran güçleri tarafından durdurulduğu ifade edildi.

Ayrıca İran'ın Sirik sahiline yaklaşık 2 kilometre mesafede art arda 3 patlama sesi duyulduğu bildirildi. Patlamaların nedeni konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.

Barış görüşmeleri sürerken yeni gerilim

Son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşmanın yakın olduğu yönündeki açıklamaları bölgede barış umutlarını artırmıştı. Ancak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son gelişme, taraflar arasındaki hassas sürecin halen kırılganlığını koruduğunu ortaya koydu.

Dünya petrol ticaretinin can damarı olarak görülen Hürmüz Boğazı'nda yaşanan her gelişme, küresel enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik açısından yakından takip ediliyor.