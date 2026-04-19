Hürmüz’de kıyamet! İki gemi vuruldu!

Hürmüz Boğazı'nda sular yeniden ısınıyor. Deniz güvenliği ve denizcilik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, bir süre önce boğazdan geçiş yapmak isteyen 2 ticari gemi silahlı saldırıya uğradı.

Uluslararası denizcilik kaynakları, en az iki ticari geminin geçiş girişimi sırasında kurşunların hedefi olduğunu bildirdi. Olayın ardından gemilerde meydana gelen hasar veya can kaybı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan İran’ın körfezi kapatacağını duyurması üzerine, körfezi geçmeye çalışan yaklaşık 20 geminin geri döndüğü aktarıldı.

"İran donanması savaşa hazır"

İran lideri Mücteba Hamaney, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deniz kuvvetlerinin savaşa hazır olduğu mesajını verdi. Ordunun insansız hava araçlarının (İHA) gücüne dikkat çeken Hamaney, “İran ordusunun İHA'larının ABD ve Siyonist katilleri yıldırım gibi vurması gibi, cesur donanmamız da düşmanlarına yeni acı yenilgiler yaşatmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.