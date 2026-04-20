Hürmüz Boğazı'nda sular ısındı, petrol fiyatları uçuşa geçti

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD ve İran arasında tırmanan gerilimle birlikte Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatılması, küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı. Petrol fiyatları haftanın ilk gününde yüzde 7’nin üzerinde değer kazandı.

Küresel enerji arzının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü yüzde 9’luk bir düşüşle nefes alan piyasalar, bölgeden gelen yeni kapatma haberleriyle birlikte sert bir yükselişe geçti.

Brent petrol 97 dolara dayandı

Piyasalardaki dalgalanma sonucunda Brent petrolün varil fiyatı 6,56 dolar birden artarak 96,94 dolara ulaştı. Benzer şekilde ABD ham petrolü (WTI) de 6,07 dolarlık bir sıçrama yaparak 89,92 dolar seviyesine yükseldi. Her iki petrol türünde de günlük artış oranı yüzde 7 sınırını aşmış durumda.

Belirsizlik piyasaları vuruyor

Fiyatlardaki bu ani yön değişimi, bölgedeki çelişkili açıklamalardan kaynaklanıyor. İran’ın Cuma günü boğazı ticari geçişlere açacağını duyurmasıyla düşüşe geçen fiyatlar, Cumartesi günü trafiğin yeniden durdurulmasıyla birlikte rekora yöneldi. Enerji koridorundaki bu "aç-kapa" trafiği, yatırımcıları ve piyasaları teyakkuza geçirdi.

Trump'tan "Abluka sürecek" mesajı

Gerilimi tırmandıran bir diğer kritik gelişme ise ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları oldu. Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bu açıklama, bölgedeki askeri hareketliliğin ve diplomatik çıkmazın bir süre daha devam edeceği sinyali olarak yorumlandı.

  • Brent Petrol: 96,94 Dolar (+$6,56)
  • ABD Ham Petrolü (WTI): 89,92 Dolar (+$6,07)

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliği tam olarak sağlanana kadar petrol piyasalarındaki bu sert dalgalanmaların devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etmesinin ardından parti yönetimine ve işleyişine yöne..
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin İran'ı üç-dört günde teslim alma hayallerinin hüsranla sonuçlandığını ilan etti. Washing..
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şirazesi iyice kaydı!.. Özgür Özel, ""Türkiye'de insanları bu iktidardan kurtaracak hangi lokomotif varsa, o..
