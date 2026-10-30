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Dünya Hürmüz Boğazı’nda gemide yangın! Nedeni henüz bilinmiyor
Dünya

Hürmüz Boğazı’nda gemide yangın! Nedeni henüz bilinmiyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hürmüz Boğazı’nda gemide yangın! Nedeni henüz bilinmiyor

UKMTO, Umman’ın Hasab kentinin 25 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden bir gemide yangın çıktığına ilişkin ihbar alındığını açıkladı. Mürettebatın durumu ve gemideki hasara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hürmüz Boğazı’nda, Umman açıklarında seyreden bir gemide yangın çıktığı bildirildi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), olayın nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu.

UKMTO’nun açıklamasında, yangın ihbarının Hasab kentinin 25 deniz mili kuzeydoğusundan geldiği belirtildi. Geminin adı ve bandırasına ilişkin ayrıntı verilmedi.

MÜRETTEBATIN DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİ YOK

Gemi mürettebatının durumu, hasar tespiti ve olası çevresel etkilere ilişkin şu an için bilgi bulunmadığı aktarıldı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme yürütürken, bölgedeki gemilere tedbirli seyretmeleri ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Söz konusu geminin adı ve bandırası konusunda ise ayrıntı verilmedi.

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