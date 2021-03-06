HÜRJET’in motoru resmen belli oldu

SavunmaSanayiST tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan haberde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET Jet Tekamül ve Hafif Taarruz Uçağı’nda EUROJET EJ200 yerine General Electric şirketi tarafından üretilen F404 Turbojet Motoru’nun kullanılacağı bilgisine yer verilmişti.

Bu bilgi General Electric kaynakları tarafından da doğrulandı. HÜRJET’in prototip uçaklarında ve yerli motor programına göre ilk seri üretim uçaklarında, GE404 Turbojet Motoru’nun kullanılması bekleniyor.

EUROJET EJ200’ün daha önce hiç tek motor (single-engine) konfigürasyonunda kullanılmamış olmasının, F404 seçimini güçlendiren bir başka etken olduğu değerlendiriliyor.