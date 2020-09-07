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Ekonomi Hürjet’in gelişimine teknolojik destek
Ekonomi

Hürjet’in gelişimine teknolojik destek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tasarımından üretime tüm süreçleri kendi öz kaynakları ve milli imkanlarıyla yürüttüğü Hürjet Projesi’ni yoğun şekilde sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 09:48:00 -
Hürjet’in gelişimine teknolojik destek

Proje kapsamında Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı’nın (Hürjet) test ve değerlendirme faaliyetlerinde kullanmak üzere “Hürjet 270” adı verilen mühendislik simülatörü geliştirildi. TUSAŞ Uçak Projelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Doğan, “Hürjet için geliştirdiğimiz 270 derece mühendislik simülatörü bizlere uçuş kontrol algoritması ve yazılımı ve aviyonik yazılımlarını test pilotlarının girdileriyle yapmak için büyük kabiliyet sağlıyor ve bu kabiliyeti ülkemize kazandırmış olduk” açıklamasında bulundu.

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