0553 313 94 23

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Antalya’nın Alanya ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

Antalya’nın Alanya ilçesinde kadın sürücünün kullandığı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, araçtaki 2’si çocuk 3 kişi de yola savruldu.


Kaza Zamanoğlu Caddesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya seyir halinde olan Şengül. B.’nin (42)kullandığı 07 NC 755 plakalı otomobil, belirlenemeyen bir nedenden dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma, ardından yolun kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunun duvarına çarparak takla attı. Takla atarak hurda yığına dönen araçta sürücü Şengül. B. ile otomobilde yolcu olan A. Y. (42) ve Şengül. B’nin çocukları 8 yaşındaki Y. B. ve 6 yaşındaki O. B. Yola savruldu. Kazada Ş. B. ağır yaralanırken savrulan diğer yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınırken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Adem Yiğit ile 2 çocuk hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle savundu
    1. Ekrem İmamoğlu işçi kıyımını böyle..
    2. ‘Put Adam’ kitabına Atatürk soruşturması
    3. Kırklareli'nde korkutan orman yangını!..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    5. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    6. Murat Nehri’nde balık ölümleri..
    7. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Han..
    8. Terör yandaşları umudunu onlara..
    9. Yağlı cilt kabusundan kurtulmanın 5..
    10. Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar..
    11. Açık öğretim okulları kayıtları başladı
    12. Ofis çalışanlarında diyabet riski
    13. Antalya'da traktör uçuruma devrildi: 1..
    14. Marmaris'te orman yangını
    15. "Erdoğan'a Allah akıl fikir versin"..
    16. Semiz: "Çaybaşı daha yaşanabilir ve..
    17. Güney Kıbrıs’ta Batı Nil Virüsü’nden..
    18. 4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı..
    19. İnegöl’de 82 araçlık otopark hizmete..
    20. Pendik’te takla atan araç karşı..
    21. Van Kalesi’nde mahsur kalan vatandaş..
    22. Caminin avizelerini çaldı
    23. Kaymakam Yazar ve Rektör Özdemir,..
    24. Kanalda boğulan gencin cesedine..
    25. Ev işi yapmak erken ölüm riskini..
    26. Manisa’da ‘Beton yol’ uygulaması devam..
    27. Lübnan Karate Milli Takımı'ndan..
    28. Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular
    29. Başkent’te pazar yeri kavgası: 5 yaralı
    30. GÜNCELLEME - Edremit Körfezi'nde..
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal