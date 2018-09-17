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‘Hurda’lar gaza bastı

Kamuoyunda “hurda araç teşviki” olarak bilinen uygulamayla hurdaya ayrılan otomobil sayısı haziran-temmuz aylarında, geçen yılın aynı dönemine göre 25 katına çıktı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:54
‘Hurda’lar gaza bastı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 16 ve daha büyük yaştaki bazı motorlu araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin liraya kadar özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi sağlayan tebliğinin ardından hurdaya ayrılan taşıt sayısında dikkat çekici artış gerçekleşti.

2 AYDA 65 BİN ‘HURDA’

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2012-2017 döneminde hurdaya ayrılan araç sayısı 77 bini geçerken, sadece bu yılın haziran ve temmuz aylarında sayı 65 bin 222’yi buldu. Hurda araç teşvikinden özellikle otomobil sahipleri yararlandı. Geçen yıl haziran ve temmuzda toplam 2 bin 352 otomobil hurdaya ayrılırken, bu yılın aynı döneminde sayı 25 katına çıkarak 59 bin 26’ya ulaştı. Otomobilin yanı sıra diğer taşıtlarda da hurdaya ayrılan araç sayısı yükseldi. Geçen yılın haziran ve temmuz aylarında toplam 5 bin 890 taşıt hurdaya ayrılmıştı. Bu yılın söz konusu iki ayında sayı 65 bin 222 olarak kayıtlara geçti.

“TEŞVİKLER REVİZE EDİLİRSE SAYI YÜKSELİR”

Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği (ÖTASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Günay Dar, “Teşvikler revize edilirse sayı yükselir. ÖTV matrahı alt limitinin 46 bin liranın üzerine çıkarılması ya da ÖTV indiriminin 10 bin liradan fazla uygulanmasıyla hurdaya ayrılan araç sayısı artar” dedi.

Dar, uygulamanın mevcut haliyle devamı durumunda gelecek yıl sonuna kadar hurda araç teşvikinden 250 bin aracın yararlanmasını beklediklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:54
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicileri Derneği
  3. hurda teşviki

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