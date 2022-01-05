  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Hurda deposunda yangın!
Yerel

Hurda deposunda yangın!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 23:56:00 -
Hurda deposunda yangın!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde bir hurda deposunda alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yoğun dumandan etkilenen Dilan D. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay