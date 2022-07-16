Hülya Avşar'dan yeni skandal! İyi halt ettin

Türk toplumunun âdetleriyle taban tabana zıt eylem ve söylemlere imza atan Hülya Avşar, yine bir skandalla gündeme geldi. Son dönemlerde konser maratonuna ara vermeden devam eden Avşar provaya yapmak için sahneye bornozla çıktı. O anları Instagram hesabı üzerinden "Yoğunluktan giyinmeye fırsat bulamıyorum da" ifadeleriye paylaşan utanmaz Avşar'a, sosyal medya kullanıcıları "İyi halt ettin" diye tepki gösterdi.