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Siyaset Hulusi Akar'dan tepki: Fransa’da yapılan terörün mizahi hali
Siyaset

Hulusi Akar'dan tepki: Fransa’da yapılan terörün mizahi hali

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Charlie Hebdo’daki Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik gayri ahlaki saldırılara ilişkin, “Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:02:00 -
Hulusi Akar'dan tepki: Fransa’da yapılan terörün mizahi hali

Akar, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Fransa’da yayın yapan sözde bir derginin İslam dünyasına, ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin saldırılarını şiddetle ve esefle kınıyoruz. Hiçbir kutsal değer tanımayan, ifade özgürlüğü adı altında sistematik olarak İslamiyet’e saldıran bu dergi, yayınları ile AB’nin kuruluş felsefesini oluşturan evrensel ve ahlaki değerleri de çiğnemektedir. Yapılan bir ifade özgürlüğü değil fikir fakirliğidir. Açıkça bir saldırıdır. Terörün mizah halidir.”

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