Hulusi Akar'dan ABD ile kritik görüşme
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonda görüştü.14 Mart 2019 Perşembe 16:19
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile telefonla görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve savunma alanındaki ikili ilişkilerle ilgili hususlar ele alındı.
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