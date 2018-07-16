Hulusi Akar görevini devretti

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.

Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama da, "Genelkurmay Başkanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı görevi, Millî Savunma Bakanlığına atanan Orgeneral Hulusi AKAR tarafından Orgeneral Yaşar Güler’e devredilmiştir" denildi.