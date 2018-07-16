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Hulusi Akar görevini devretti

24 Haziran seçimleri sonrası adım atılan yeni sistemin ilk kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak görev alan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler’e devretti.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:27
Hulusi Akar görevini devretti

Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.

Konuyla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama da, "Genelkurmay Başkanlığı Komuta Devir-Teslim Töreni, 16 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanlığı Karargâhında icra edilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı görevi, Millî Savunma Bakanlığına atanan Orgeneral Hulusi AKAR tarafından Orgeneral Yaşar Güler’e devredilmiştir" denildi.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 17:27
  1. Hulusi Akar
  2. Genelkurmay

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