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Gündem Hulusi Akar duyurdu! Rusya'dan Türkiye'ye 'Karabağ' için kritik ziyaret
Gündem

Hulusi Akar duyurdu! Rusya'dan Türkiye'ye 'Karabağ' için kritik ziyaret

Türkiye'nin Karabağ için hem sahada hem masada rol aldığını vurgulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:11:00 - 2020-11-12 21:08:04
Hulusi Akar duyurdu! Rusya'dan Türkiye'ye 'Karabağ' için kritik ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Karabağ'da oluşturulacak ortak merkezle ilgili 'Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak' ifadelerini kullandı.

"Türkiye hem sahada hem masada"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın sık sık Türkiye'yi masa dışına itmeye çalıştığı Karabağ'daki anlaşmayla ilgili olarak Kremlin yönetimine net mesajlar verdi. Akar, "Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldu bitti söz konusu değil" dedi.

Rusya'dan Türkiye'ye ziyaret

Akar ayrıca yarın Rusya'dan bir ekibin geleceğini belirterek "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak. En sonunda ne istiyoruz; ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, hudutların açıklaması, refahın yayılması." ifadelerini kullandı.

"Asker sayısı görüşmede netleşecek"

Türk-Rus gözetleme merkezine ilişkin de bilgilendirmede bulunana Akar, "Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2'si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4'ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan'ı 15 Kasım'da Kerbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak. Gözlem gücü için tezkere gerekebilir. Asker sayısı yarın görüşmelerden sonra netleşecek." şeklinde konuştu.

 

Ortak barış gücünde Türkiye de yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır" demişti.

 

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