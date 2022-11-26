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Spor Hull City'de Ozan Tufan için son karar verildi
Spor

Hull City'de Ozan Tufan için son karar verildi

İtalya Serie A ekibi Salernitana'ya transferi gündemde olan Ozan Tufan hakkında Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 21:26:00 -
Hull City'de Ozan Tufan için son karar verildi

Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, İtalya Serie A ekibi Salernitana'ya transferi gündemde olan Ozan Tufan'ın geleceği hakkında konuştu. Rosenior yaptığı açıklamada, "Ozan Tufan'la yaptığım son konuşma gerçekten verimli geçti. Aslında bana mesaj attı. Fitness programı üzerinde çok çalışıyor. Kulüpten ayrılmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'ın takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Milli futbolcunun geleceğine ilişkin takımın teknik direktörü Liam Rosenior önemli açıklamalarda bulundu.

"İnanılmaz bir kariyeri vardı"

Ozan Tufan'ın Salernitana'ya transfer olacağı iddialarına açıklık getiren Rosenior, "Resmi olarak hiçbir şey duymadım. Ozan'ın, olağanüstü bir oyuncu olduğunu biliyorum. İnanılmaz bir kariyeri vardı. Şu anda sürece olan bağlılığı ve benimle çalışmaya olan coşkusundan dolayı gerçekten mutluyum. Futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz ama Ozan Tufan çalışmayı sevdiğim harika bir oyuncu, umarım bu mümkün olduğu uzun süre devam eder." dedi.

"Fitness programı üzerinde çok çalışıyor"

Rosenior ayrıca, "Ozan Tufan'la yaptığım son konuşma gerçekten verimli geçti. Aslında bana mesaj attı. Fitness programı üzerinde çok çalışıyor. Kulüpten ayrılmak istediğine dair hiçbir belirti yok." ifadelerini kullandı.

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