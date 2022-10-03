  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ASELSAN FIRAT-M60T tank: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı! Stratejik öneme sahip

Yeni dolandırıcılık yöntemi peydah oldu! ‘Gördüğümde ben bile tedirgin oldum’

Eğer başarılı olunsaydı… ‘6-8 Ekim, Demirtaş’ın Öcalan’a darbe girişimiydi’

Mete Kakavan dün o takımın formasıyla maça gitti! Taraftarlar ayağa kalktı

Erdoğan önerdi! İsmi böyle değiştirilebilir

Çatıya güneş enerjisi kurdular! Şimdi elektrik satıyorlar... Kazandıkları para şaşkına çeviriyor

Elektrikli piyasası kızışıyor! TOGG rakiplerine fark attı

Türkiye’de sadece tek ilde yetişiyor! Gaza basıldı seri üretim başlıyor

Bakın hangi ülkeden gönderilmiş! Turgut Özal’a yazılan sır mektup ortaya çıktı

Terör destekçisi partiler kapatılsın
Spor Hull City'de Ozan Tufan depremi!
Spor

Hull City'de Ozan Tufan depremi!

Hull City'de Ozan Tufan taraftarlarca kızağa çekildi. Ligde oynanan son 7 maçta 6 yenilgi alan ve Şota ile yollarını ayıran Hull City'de son alınan Luton mağlubiyeti sonrası Ozan Tufan hedef tahtasına kondu. Açılan bir ankette milli futbolcumuzun performansı yüzde 90 oranında beğenilmedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-03 16:24:00 -
Hull City'de Ozan Tufan depremi!

Hull City'de Ozan Tufan taraftarlarca kızağa çekildi. Ligde oynanan son 7 maçta 6 yenilgi alan ve Şota ile yollarını ayıran Hull City'de son alınan Luton mağlubiyeti sonrası Ozan Tufan hedef tahtasına kondu. Açılan bir ankette milli futbolcumuzun performansı yüzde 90 oranında beğenilmedi.

Hull City'de işler kötü gitmeye devam ederken Ozan Tufan ayaklanması yaşanıyor. İngiliz ekibinin taraftarları, son kaybedilen Luton maçının ardından milli futbolcumuza ateş püskürdü.

Akşam'a göre; 2-0 kaybedilen maçta sahanın açık ara en kötü ismi seçilen Ozan Tufan, sadece 4.3 reyting puanı alabildi. Buna karşın milli futbolcumuzun 90 dakika sahada kalması dikkat çekti. Mücadele sonrası Ozan Tufan'a öfke vardı.

Ozan Tufan'ın performansını yerden yere vuran Hull City taraftarı, deneyimli oyuncuyla ilgili yüzlerce paylaşım yaptı. Öte yandan İngiliz ekibinin taraftarları açtığı bir ankette Ozan Tufan'ın performansını yüzde 90 oranında beğenmedi.

İyi başladığı ligde art arda aldığı kötü sonuçların ardından 20. sıraya kadar gerileyen Hull City, 5 Ekim tarihinde Wigan'ı konuk edecek. Ozan Tufan'ın söz konusu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu.

Ozan Tufan bu sezon Championship'te Hull City formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gollük katkı verdi. Deneyimli futbolcu söz konusu 2 golü ilk 4 haftada atarak dikkat çekmişti.

 

 

 

Yeni Lider'e selam olsun...
Yeni Lider'e selam olsun...

Spor

Yeni Lider'e selam olsun...

Enerji krizinde stratejik ham madde! Türkiye'den kara elmas hamlesi: Doğal gaz krizine çare olacak
Enerji krizinde stratejik ham madde! Türkiye'den kara elmas hamlesi: Doğal gaz krizine çare olacak

Ekonomi

Enerji krizinde stratejik ham madde! Türkiye'den kara elmas hamlesi: Doğal gaz krizine çare olacak

Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...
Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...

Spor

Jorge Jesus sen ne yaptın? Derbide ilginç karar...

Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!
Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!

Kadın - Aile

Yüzdeki kolajen nasıl arttırılır? Evde doğal kolajen maskesi yapımı Saraçoğlu: İçen yaşlanmak nedir bilmiyor!

Putin'e ‘yalvardı'" target="_blank">
Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Nükleer saldırı tehdidinden endişe duyuyorum! Putin'e ‘yalvardı'
Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Nükleer saldırı tehdidinden endişe duyuyorum! Putin'e ‘yalvardı'

Dünya

Katolik Kilisesi lideri Papa Franciscus: Nükleer saldırı tehdidinden endişe duyuyorum! Putin'e ‘yalvardı'

Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları
Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları

Gıda

Yüzde yüz kasap köfte tarifi nasıl yapılır? Kasap köfte tarifi püf noktaları

Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm
Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm

Kadın - Aile

Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm

Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu?
Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu?

Ekonomi

Yakacak yardımı başvurusu: Doğal gaz yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı ne kadar oldu?

Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı! Küresel piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek
Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı! Küresel piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek

Dünya

Rusya Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı! Küresel piyasalarındaki sıkışıklık 2023'te de devam edecek

Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!
Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!

Yaşam

Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23