Hull City'de Ozan Tufan depremi!
Hull City'de Ozan Tufan taraftarlarca kızağa çekildi. Ligde oynanan son 7 maçta 6 yenilgi alan ve Şota ile yollarını ayıran Hull City'de son alınan Luton mağlubiyeti sonrası Ozan Tufan hedef tahtasına kondu. Açılan bir ankette milli futbolcumuzun performansı yüzde 90 oranında beğenilmedi.
Hull City'de Ozan Tufan taraftarlarca kızağa çekildi. Ligde oynanan son 7 maçta 6 yenilgi alan ve Şota ile yollarını ayıran Hull City'de son alınan Luton mağlubiyeti sonrası Ozan Tufan hedef tahtasına kondu. Açılan bir ankette milli futbolcumuzun performansı yüzde 90 oranında beğenilmedi.
Hull City'de işler kötü gitmeye devam ederken Ozan Tufan ayaklanması yaşanıyor. İngiliz ekibinin taraftarları, son kaybedilen Luton maçının ardından milli futbolcumuza ateş püskürdü.
Akşam'a göre; 2-0 kaybedilen maçta sahanın açık ara en kötü ismi seçilen Ozan Tufan, sadece 4.3 reyting puanı alabildi. Buna karşın milli futbolcumuzun 90 dakika sahada kalması dikkat çekti. Mücadele sonrası Ozan Tufan'a öfke vardı.
Ozan Tufan'ın performansını yerden yere vuran Hull City taraftarı, deneyimli oyuncuyla ilgili yüzlerce paylaşım yaptı. Öte yandan İngiliz ekibinin taraftarları açtığı bir ankette Ozan Tufan'ın performansını yüzde 90 oranında beğenmedi.
İyi başladığı ligde art arda aldığı kötü sonuçların ardından 20. sıraya kadar gerileyen Hull City, 5 Ekim tarihinde Wigan'ı konuk edecek. Ozan Tufan'ın söz konusu maçta oynayıp oynamayacağı merak konusu.
Ozan Tufan bu sezon Championship'te Hull City formasıyla çıktığı 9 maçta 2 gollük katkı verdi. Deneyimli futbolcu söz konusu 2 golü ilk 4 haftada atarak dikkat çekmişti.
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