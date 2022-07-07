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Spor Hull City hangi ülkenin takımı? Hull City oyuncuları kimler?
Spor

Hull City hangi ülkenin takımı? Hull City oyuncuları kimler?

Fenerbahçe, 6. hazırlık maçında Championship ekibi Hull City ile karşı karşıya gelecek. Hull City - Fenerbahçe maçı 10 Temmuz Pazar günü 20:30'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe taraftarı takımlarının hazırlık maçı oynayacağı Hull City hangi ülkenin takımı olduğunu araştırıyor. Peki Hull City hangi ülkenin takımı? Hull City oyuncuları kimler? Hull City takımında kimler oynuyor?

Yeniakit Publisher
2022-07-07 16:03:00 - 2022-07-07 16:03:15
Hull City hangi ülkenin takımı? Hull City oyuncuları kimler?

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti. Acun Ilıcalı kulübü satın almıştı.

Hull City oyuncuları kimler?

 

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