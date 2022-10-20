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Spor Hull City deplasmanda bu sezon ilk kez güldü
Spor

Hull City deplasmanda bu sezon ilk kez güldü

İngiltere Championship'te, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Blackpool'a konuk oldu. Kaplanlar sahadan 3-1'lik skorla kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 01:55:00 -
Hull City deplasmanda bu sezon ilk kez güldü

İngiltere Championship'in 15. haftasında Hull City bir ilki yaşadı. Türk televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, Blackpool deplasmanından 3-1'lik zaferle ayrıldı.

Hull City 3-1 kazandı

26'da Hull adına Ryan Longman perdeyi açtı, 5 dakika sonra Kenneth Dougal skora dengeyi getirdi. Tam 'İlk devre 1-1 sona erdi' denirken, ilk yarının uzatma anlarında Greg Docherty sahneye çıktı ve Hull City'i soyunma odasına 2-1 önde götürdü. 79'da Regan Slater farkı 2'ye çıkartan ve maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 1-3.

Doğukan, Ozan ve Pelkas da şans buldu

Mücadeleye kulübede başlayan milli oyuncularımızdan Doğukan Sinik 72'de oyuna dahil oldu, Ozan da uzatma anlarında sahaya sürüldü. Fenerbahçe 'den kiralanan Dimitrios Pelkas da 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Hull City bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı ve puanını 17 yaptı, Blackpool ise 16 puanda kaldı.

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